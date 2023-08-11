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Abdülhamid Han, Akdeniz'de sondaja başlıyor

Abdülhamid Han, Akdeniz'de sondaja başlıyor
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'deki Akseki-1 kuyusunda sondaja başlayacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’nin filoya katılmasının üzerinden tam bir yıl geçtikten sonra Akdeniz'deki yeni görevine başladığını duyurdu.

Türkiye Petrolleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Enerji filomuzun en güçlü üyesi Abdülhamid Han, Akseki-1'de. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akdeniz'deki yeni hedefi Akseki-1 kuyusunda sondaja başlıyor. Mavi Vatan'daki arama faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor" denildi.

 

 

Etiketler Abdülhamid Han gemi sondaj akdeniz
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