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Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
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BİSAM'ın araştırmasına göre, yoksulluk sınırı 43 bin lirayı aşarken, açlık sınırı 12 bin 612 TL oldu.

DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Eylül 2023 dönemi açlık yoksulluk sınırı raporunu açıkladı.

BİSAM'ın yaptığı hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken gıda harcamaları tutarı Eylül 2023 için 12 bin 612 TL oldu.

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 43 bin 623 lira olarak hesaplandı.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 3 bin 451 TL oldu. Bu değer yetişkin bir kadın için 3 bin 297 TL, 15-18 yaş bir genç için 3 bin 549 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 2 bin 314 TL oldu.

Günlük harcamalarda Eylül 2023'de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 138,16 liralık harcama gereksinimi ile oluşturdu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 81,94 lira oldu. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 89,38 liraya ulaştı.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33,38 lira olurken katı yağ ve sıvı yağ ise 23,99 liralık masraf yapılması gerekti. Yumurta için 8.97, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 11.53 lira harcama yapılması gerekti.

Etiketler bisam açlık sınırı yoksulluk sınırı
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