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AK Parti ile Türkiye bir rekor daha kırdı: Dünyanın en büyük Euro garantili ihalesi

AK Parti ile Türkiye bir rekor daha kırdı: Dünyanın en büyük Euro garantili ihalesi

Ankara-İzmir demiryolu ihalesi bir rekor kırarak, 2 milyar 163 milyon Euro yani 21 milyar Türk Lirası bedeli ile dünyanın en büyük Euro garantili kamu ihalesi olma özelliği kazandı.

Ankara’yı İzmir’e bağlayacak olan demiryolu ihalesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 21-B yani pazarlık usulü ile yapıldı.

Tv100'ün haberine göre İhalenin en büyük özelliği Türkiye’de daha önce örneği görülmemiş bir şekilde euro garantili olması.

2 milyar 163 milyon lira değerindeki ihalenin Türk parası karşılığı 21 milyarın üzerinde.

 

 

(Kaynak)

Etiketler Ankara-İzmir demiryolu ihalesi rekor Türkiye garanti
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