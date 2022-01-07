Akaryakıt fiyatlarına zam yolda!

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili olarak sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre bu gece benzine 63 kuruş zam geliyor.

Türkiye'de hayat pahalılığı her geçen gün kendisini daha fazla hissettirirken, döviz kurlarındaki düşüşle fiyatlarda indirim beklentisine giren vatandaşlara akaryakıt sektöründen bir kötü haber daha geldi.

Yeni yılın ilk gününde benzin, motorin ve LPG'ye yapılan zamma bugün yenisinin ekleneceği öne sürüldü.

Dün KRT'den Olcay Aydilek'in haberinde motorine 74-75 kuruş dolayında zam beklendiği ifade edilmişti.

Sektörden elde edilen güncel verilere göre cumayı cumartesiye bağlayan, yani bu gece yarısı; motorine 94 kuruş, benzine ise 63 kuruş zam bekleniyor.

FİYATLAR 14 TL'YE DAYANACAK

Gelecek zamlarla birlikte dolar kuruna adeta paralel hareket eden benzin ve motorin fiyatları 14 TL'ye dayanmış olacak.

ZAM FIRTINASI

Yeni yılın ilk gününde akaryakıt fiyatlarına ek olarak doğalgaza yüzde 25, elektriğe yüzde 50 zam gelmişti. Elektrikte 150 kilovatsaatin üzerindeki kullanımlarsa yüzde 125 zamlanmıştı. Ayrıca boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri de artmıştı.