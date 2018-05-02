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  3. 02 Mayıs 2018 09:17

Akaryakıta ÖTV indirimi gelecek mi ?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem’in akaryakıtta ÖTV indirimine gidilebileceğini söylemişti. Ankara'da hafta başında kritik bir toplantı gerçekleşecek.

Akaryakıta ÖTV indirimi gelecek mi ?
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Petrol sektörünün önde gelen dağıtım şirketleri ve yöneticileri, Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Adnan Ertürk ile bir araya gelecek. Toplantıda, madeni yağ sektöründeki teminatlar ve petrol sektörünün vergi ve mali konulardaki bazı sıkıntılarının yanı sıra akaryakıtta ÖTV indirimi de konuşulacak.

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, kaynaklar sektör olarak akaryakıtta vergi indirimini desteklediklerini, bu konuyu hem enerji yönetimine hem de Maliye Bakanlığı yetkililerine her görüşmelerinde ilettiklerini belirterek, “Vergi indirimi, kaçak ya da kayıt dışıyla mücadeleyi güçlendirir, önemli bir etkide bulunur. Kaçağı ve kayıt dışını azaltır. Yüksek vergi ve yüksek fiyatın, kaçağı ya da kayıt dışılığı da teşvik eden bir yanı olduğu herkesin malumu” diye konuştu.

DOLAYLI VERGİLERİN YÜZDE 26’SI

Kaynaklar, akaryakıt dağıtım sektöründe, ÖTV ve KDV gibi dolaylı vergiler yoluyla sağlanan kamu gelirlerinin son 3 yılda yüzde 9 artışla yaklaşık 75 milyar liraya çıktığını, toplam ÖTV ve KDV gelirlerinin yaklaşık yüzde 26’sını akaryakıt dağıtım sektöründeki dolaylı vergilerin oluşturduğunu kaydetti.

 

Habertürk

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