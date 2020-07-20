Akkuyu Nükleer'den vinç kazası açıklaması

Mersin'in Gülnar ilçesi'ne bağlı Büyükeceli'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santral inşaat alanında kule vincin devrildiği iddia edildi. Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre yaralananların olduğu, bunlardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

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Akkuyu Nükleer A.Ş.’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bir medya platformlarında yayınlanan, ’Akkuyu’da kule vinç kazası’ haberi hiçbir suretle gerçeği yansıtmamakta olup, haber içeriğinde geçen tüm iddialar asılsızdır" denildi.