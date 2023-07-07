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  3. Durmak yok zamlara devam: Alkole de çifte zam geliyor!

Alkollü içkilere de çifte zam geliyor

Alkollü içkilere de çifte zam geliyor
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Alkollü içki ve sigaraya gelen yüzde 14,82'lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, alkol fiyatlarına da zam olarak yansıyacak... Hatta alkollü içeceklerdeki ÖTV zammına 10 Temmuz itibariyle KDV zammı da eklenecek...

Alkollü içki ve sigaraya gelen yüzde 14,82 oranındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zam oranı, fiyatlara yansımaya başladı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, ÖTV’deki artıştan sonra tüm alkollü içkilere yüzde 15 ila 25 aralığında zam geldiğini söyledi.

Aybaş, “Alkollü içkiye bir de 10 Temmuz’dan itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV) zammı gelecek” diye konuştu.

Benzin ve motorine hem ÖTV hem de KDV zammı geliyorBenzin ve motorine hem ÖTV hem de KDV zammı geliyorGüncel

 

 

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