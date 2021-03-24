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Alman devi 48 şubesini kapatacak

Alman seyahat şirketi TUI koronavirüs salgını yüzünden yaşadıkları baskıyı belirterek İngiltere'deki 48 şubesini kapatacağını duyurdu.

Alman seyahat şirketi TUI, İngiltere’de 48 şubesini kapatma kararı aldı. İngiltere’nin en büyük seyahat şirketi konumunda olan TUI’den yapılan açıklamada, ülkedeki 48 şubenin kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, şirketin, kapatılacak şubelerin ardından İngiltere’de geriye kalan toplam 314 şube ile faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

Şirket açıklamasında, seyahat endüstrisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında “daha önce benzeri görülmemiş bir baskı” altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şubelerde istihdam edilen 237 kişinin bir kısmının evlerden ya da diğer şubelerden çalışmaya devam edebilecekleri ifade edildi.

Şirketten daha önce yapılan açıklamada, 2021 yaz sezonunda normal kapasitenin yüzde 80’i civarında bir faaliyetin beklendiği, şu ana kadar 2,8 milyon kişinin yaz tatili için rezervasyon yaptırdığı belirtilmişti.

AA

Etiketler ingiltere almanya TUI
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