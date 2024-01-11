Amazon, yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor

ABD'li perakende devi Amazon, Prime Video ve Amazon MGM Studios birimlerinde yüzlerce çalışanının işine son verecek.

Amazon'dan edinilen bilgiye göre, Prime Video ve Amazon MGM Studios'un Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Hopkins çalışanlarına bir not gönderdi ve şirketin uzun vadeli vizyonu doğrultusunda atılan adımlardan bahsetti.

Ancak sektörün hızla gelişmeye devam ettiğine işaret eden Hopkins, uzun vadeli başarı için yatırımlara öncelik vermenin önemine dikkati çekti.

Hopkins, yatırımları artırırken, belirli alanlardaki yatırımları azaltma veya durdurma fırsatlarını da belirlediklerini ifade ederek, bu kararların sonucunda Prime Video ve Amazon MGM Studios organizasyonundaki yüzlerce çalışanın işine son verileceğini kaydetti.

Bunun verilmesi zor bir karar olduğunun altını çizen Hopkins, bugün işten çıkarmalardan etkilenenlere ulaşmaya başlayacaklarını bildirdi.

Hopkins, işten çıkarılanlara özel çeşitli destekleri içeren paketler sağlayacaklarının bilgisini verdi.