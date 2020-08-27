Amerikan bankası tavsiye etti: Dolar sat, Türk Lirası al
Amerikan bankası tavsiye etti: Dolar sat, Türk Lirası al
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman
Süper Lig yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi haftaları
Süper Lig yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi haftaları
Giresun'daki okulların durumuyla ilgili açıklama
Giresun'daki okulların durumuyla ilgili açıklama
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 27 Ağustos 2020 07:52

Amerikan bankası tavsiye etti: Dolar sat, Türk Lirası al

Amerikan yatırım bankası JP Morgan'ın küresel döviz stratejisi raporunda teknik analize dayalı ''Dolar sat, TL al'' tavsiyesi yer aldı.

Amerikan bankası tavsiye etti: Dolar sat, Türk Lirası al
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Raporda, kurda önemli ölçüde geri çekilme riski olduğuna dikkat çekilerek teknik destek 7.1890’ın kırılması halinde daha geniş çaplı bir geri çekilmeyi getirebileceği aktarıldı. Analistler de, Asya piyasalarında düşük işlem hacminin etkisiyle 7.4174 seviyelerini gören dolar/TL'nin, JP Morgan'ın teknik analiz raporunda dolar/TL'de satış önerdiğini belirtmesiyle düşüşe geçerek 7.33 seviyesine kadar gerilediğine dikkat çekti.

DOLARDA BASKI ARTTI

Düşük işlem hacminin yaşandığı zaman diliminde 7.4174 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek 7.3356'ya kadar geriledi. Dolar/TL, önceki gün 7.3901'den işlem görürken dün kapanışta da 7.3880 seviyesine indi.

JP Morgan değerlendirmesinde dolar/TL için, 6.7800 ve 5.5000 seviyelerinin gündeme gelebileceği, 7.6500 seviyesinin ise stop-loss olarak değerlendirileceğinin belirtildiğini ifade eden analistler dolar kuru üzerindeki baskının arttığını da ifade ediyor

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
döviz , jp morgan , türk lirası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM