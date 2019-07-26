Analistlerden Merkez Bankası yorumu: ''Türkiye'de faizin...''

Merkez Bankası’nın 425 baz puanlık faiz indirimi kararını değerlendiren yabancı finans kurumlar, yıl sonuna faizin daha düşük seviyeye düşürülmesini beklediklerini belirtti.

GOLDMAN SACHS: FAİZ YÜZDE 15’E KADAR GERİLER

Bloomberg HT’nin haberine göre, yatırım bankası Goldman Sachs, Ekim ayına kadar faizlerin yüzde 15’e ineceğini öngörürken, enflasyon trendlerinin endişe verici olduğunu belirtti.

Faizlerde de ani tersine dönüş riskinin arttığını söyleyen kurumun ekonomistleri Murat Unur ve Clemens Grafe “Beklentinin üzerinde faiz indirimi Merkez Bankası’nın faizleri mümkün olduğunca hızlı biçimde uygun bir bölgeye getirmek isteyeceği anlamına gelebilir” yorumunu yaptı.

Merkez Bankası’nın dünkü kararıyla “büyümeyi desteklemeye evrildiğini” kaydeden kurum, “Bu sert indirim, Merkez Bankası’nın açıklamalarındaki büyüme referansları değerlendirildiğinde büyümeyi desteklemek konusunda Merkez Bankası’nın tepki fonksiyonunda önemli bir değişim olduğunu düşünüyoruz” yorumunu yaptı.

Kurum, Merkez Bankası’ndan dünkü toplantıda 50 baz puan indirim bekliyordu. Kurum gevşeme adımının mevduat faizlerini etkileyeceğini ve Türk Lirası üzerinde aşağı yönlü baskı yapabileceğini de ifade etti.

VTB CAPITAL: AGRESİF İNDİRİM HATA OLUR

Yatırım bankası VTB Capital’in analisti Akın Tüzün, beklentinin üzerinde faiz indiriminin doğru olduğunu ve Türk Lirası (TL) üzerinde kısa vadede baskıya neden olmayacağını öngördü.

Kurum, Eylül ayında da 275 baz puan indirimi beklerken, yılın devamında ise indirim olmayacağını, daha fazla indirimin hata olacağını belirtti.

COMMERZBANK: TL DEĞER KAYBEDEBİLİR

Commerzbank analisti Antje Praefcke notunda “Faiz indirimlerinin, -dünkü ya da ileride gelebilecek indirimlerin- korkunç bir bumerang etkisi olabileceğini” belirtti. Notta, fiyat artışının yıl sonuna kadar hız yeniden kazanması ve reel faizlerin eksiye dönmesi durumunda Türk Lirası’nın değer kaybedebileceği ve enflasyonun artabileceği ifade edildi.

Bu nedenle piyasa tepkisinin “akıl almaz” olduğu vurgulayan Praefcke, dünkü adımın TL’nin gelecekteki zayıflığı için temel oluşturduğunu dile getirdi.

STANDARD CHARTERED: TÜRKİYE’NİN DOLAR AKIŞINA GÜVENİ AZALDI

Standard Chartered ekonomisti Carla Slim “2018 yılının yaz döneminde dolarda yaşanan yükselişten farklı olarak Türkiye’nin -geleneksel kırılganlığı olan- dolar akışına güveni azaldı. 2019 yılı için cari açık/GSYH oranının yüzde 1.4 olmasını bekliyoruz. Yıl sonu politika faizi tahminimizi de yüzde 15,5’e düşürdük” dedi.

‘KÜRESEL GENİŞLEME TL’Yİ DESTEKLEYEBİLİR’

Bloomberg Intelligence analisti Tomasz Noetzel, beklenenden fazla açıklanan faiz indiriminin yılın ikinci yarısında yerli bankalar için koşulları gevşeteceğini belirtti.

Yeniden canlanan küresel parasal genişlemenin büyük bir ihtimalle TL’yi destekleyeceğinin altını çizen Noetzel, Türkiye’deki gibi yüksek faizleri indirmenin bankalar için pozitif olduğunu ve varlık kalitesine ilişkin endişeleri azalttığını dile getirdi.

Daha fazla faiz indiriminde siyasi baskıların da kısmen etkili olduğun belirten analist, bunun dış şoklara ve yatırımcı güvenindeki ani değişikliklere karşı ekonomik kırılganlıkları artırdığını dile getirdi.

BGC Partners Bankacılık Analisti Çağdaş Doğan da gevşemenin miktarı, küresel görünüm ve iç piyasadaki algının faiz indiriminin bankalara etkisini belirleyeceğini söyledi. Uzman, “Tüm bunlar iyi giderse son çeyrekte bankaların bilançolarında pozitif etkiler göreceğiz” değerlendirmesini yaptı.