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Bayraktar TB2'nin hareketli hedefi 12'den vurduğu an kamerada

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Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Bayraktar TB2, sabit ve hareketli kara hedeflerine yönelik atış testinde 12'den vurdu.

Baykar’ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde yerli ve milli olarak üretilen Bayraktar TB2, ASELFLIR-500 ile donatıldı. Bayraktar TB2, ASELFLIR-500 ile hedefleri işaretledi, MAM-L ve KMC + CİRİT ile hem sabit hem de hareketli kara hedefleri vurularak test başarıyla tamamlandı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, testin ilk aşamasında, Bayraktar TB2, hareketli bir insansız hedefi belirleyerek ASELFLIR-500 ile işaretledi ve ardından MAM-L mühimmatıyla etkili bir şekilde vurdu.

Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Bayraktar TB2, sabit ve hareketli kara hedeflerine yönelik atış testinde 12'den vurdu.

İkinci aşamada ise, TB2 yine ASELFLIR-500 ile havadan işaretledi ve bu sefer KMC + CİRİT karadan etkili bir vuruş gerçekleştirdi. Bu başarılı operasyon sonucunda, hem sabit hem de hareketli kara hedefleri nokta atışıyla imha edildi.

Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Bayraktar TB2, sabit ve hareketli kara hedeflerine yönelik atış testinde 12'den vurdu.

"MODERN HARP SAHASINDA TARİH YAZIYORUZ"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN'ın paylaşımını alıntılayarak, "Milli teknoloji zoru başarır, imkansız biraz zaman alır" notunu düştü.

Görgün, paylaşımında, "Milli İHA'larımız, mühimmat ve elektro-optik sistemlerimiz modern harp sahasında tarih yazmaya devam ediyor.  Dünyada alanının en iyisi ASELSAN ASELFLIR-500, Gururumuz BAYRAKTAR TB2, ROKETSAN'ın üstün mühimmat ve füze teknolojileri, zorlu harp senaryolarına hazır olduklarını bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

Etiketler bayraktar tb2 12!'den vurdu atış testi test
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