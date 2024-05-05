İnfaz sistemine yeni düzenlemeler geliyor

Adalet Bakanı Tunç, 9. Yargı Paketi ile casusluk suçlarına ve infaz sistemine yeni düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara yaptığı bir ziyaret sırasında, 9. Yargı Paketi ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, pakette, Türkiye'deki yabancı istihbarat faaliyetlerini önleyecek yeni casusluk yasalarının yanı sıra, Ceza İnfaz Sistemi ve mükerrer suçlarla ilgili düzenlemelerin bulunduğunu belirtti. İnfaz düzenlemelerinin, cezasızlık algısını ortadan kaldıracağını ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle Türkiye'deki casusluk faaliyetlerini sınırlandırmak için yabancı istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerini önleyici yasal düzenlemeler getirileceğini açıkladı. Tunç, TCK'daki mevcut casusluk suçlarının teknik yeniliklerle değişen ihtiyaçlara cevap veremediğini belirtti ve "Ülkemiz, yeni casusluk tekniklerine maruz kalmamalıdır" dedi.

AYM'NİN İPTAL KARARLARI İÇİN UYUMLULUK

Ayrıca, 9. Yargı Paketi'nde Ceza İnfaz Sistemi'nde reformlar ve hakaret suçunun cezalandırılması gibi alanlarda düzenlemeler yapılacağını belirten Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına uygun düzenlemelerin de pakete dahil edildiğini söyledi. Yargıtay Başkanlık seçiminde yaşanan tıkanıklıkların çözülmesi için de seçim usulünde değişiklik yapılmasının mümkün olduğunu ifade etti.