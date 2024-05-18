Ayakkabısını yalamadığı için 13 yaşındaki çocuğa işkence etti

İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesinde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde 13 yaşındaki bir çocuğun yaşıtı olan iki çocuk tarafından darp edildiği anlar yer aldı. Zorbaya uğrayan 13 yaşındaki çocuğun annesi Amanda Pheonix, oğlunun 3 ayrı olayda darp edildiğini ve hatta zorbaların oğluna ayakkabılarını yalatmaya çalıştığını söyledi.

İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesinde 13 yaşındaki Ashton isimli bir çocuğun iki zorba tarafından darp edilirken çekilen görüntüler internette yayıldı. Anne Amanda Pheonix oğlunun dört ay boyunca iki erkek çocuk tarafından işkence gördüğünü iddia ediyor. Pheonix durumu polise bildirdiklerini ifade etti.

Oğlunun saldırıları kendisinden saklamaya çalıştığını söyleyen Pheonix, "Ashton'ın yüzü kan içindeydi falan. Ne olduğunu sordum. Hala bunu örtbas etmeye çalışıyordu çünkü çok korkuyordu. Yanlış bir yumrukla ölebilirdi. Ancak saldırganlar işin sonunda 'eğlenceydi' dediler ve çekip gittiler." dedi.

Anne Amanda Pheonix saldırının oğlunun ruh sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerinden korktuğunu dile getirerek, "Okula yürüyerek gidiyordu ama götürülüp bırakılması gerekmiyordu. Okul saatine iki saat kala anksiyete krizi geçirdi. Anksiyete ve depresyondan muzdarip. Fiziksel olarak morluklar iyileşiyor ve yara izleri de iyileşecek, ancak zihinsel olarak onun bir daha asla aynı olacağını sanmıyorum" diye

konuştu.