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Antalya'da erkek erkeğe tatile otel iptali: ''2 erkek aynı odada kalamaz''

Antalya'da erkek erkeğe tatile otel iptali: ''2 erkek aynı odada kalamaz''
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Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da yaşanan olayda 2 erkeğin yaptığı otel rezervasyonu, otel tarafından "iki erkeğin aynı odada kalması mümkün değildir" denilerek iptal edildi.

Alanya'da tatil yapmak için rezervasyon yapan iki erkek arkadaşın rezervasyonu, otellerin "dam" uygulaması nedeniyle iptal edildi.

Otelden yapılan açıklamada erkek kontenjanının dolduğu ve iki erkeğin aynı odada kalmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle rezervasyonun iptal edildiği belirtildi.

T24'te yer alan habere göre; otelin savunmasının varsayım ve önyargılara dayandığını tespit eden TİHEK, bu uygulamanın herhangi bir objektif ve makul gerekçeye dayanmadığı sonucuna vardı. Bu gerekçeyle işletmeye 141 bin 934 TL idari para cezası kesildi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK), tek başına ya da iki erkeğin aynı odada kalmasına izin vermeyen otellere üst sınırdan ceza kesmesi "dam" uygulamasını değiştirmedi. 

Alanya'da tatil yapmak için parasını ödeyerek rezervasyon yapan iki erkek arkadaş, otelde erkek kontenjanı dolduğu ve iki erkeğin aynı odada kalmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle rezervasyonunun iptal edildiğini öğrendi. Mağdur edildiğini ifade eden erkek arkadaşlar, TİHEK'e başvurdu. 

TİHEK’in savunma istediği otelin avukatı, toplumsal durumların dikkate alınması gerektiğini belirterek; bazı mekanlarda uygulanan damsız girilmez kuralına benzer bir sistem uygulandığını savundu.

Otel yönetimi, erkek gruplarının alkollü eğlencelere katılması ve diğer misafirleri rahatsız edebilecek davranışlarda bulunması ihtimaline karşı bu tür bir uygulamanın tercih edildiğini belirtti. 

TİHEK'TEN O OTELE CEZA

TİHEK, başvuruyu değerlendirerek otelin tutumunun ayrımcılık içerdiğine hükmetti. Rezervasyonu iptal edilen M.E.L.’nin sunduğu belgeler ve telefon görüşmeleri incelendikten sonra, uygulamanın erkeklere yönelik ayrımcılık yasağını ihlal ettiği belirlendi.

Otelin savunmasının varsayım ve önyargılara dayandığını tespit eden TİHEK, bu uygulamanın herhangi bir objektif ve makul gerekçeye dayanmadığı sonucuna vararak; işletmeye 141 bin 934 TL idari para cezası kesti. 

T24

Etiketler otel erkek kontenjanı dam antalya ceza otel kuralı kontenjan iki erkek tihek Türkiye insan hakları ve eşitlik kurumu
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