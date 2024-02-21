Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta çifte indirim

Brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken benzin ve motorine yeni bir çifte indirim haberi gedi.

2023 yılından bu yana A'dan Z'ye tüm ürünlerde zamla yatıp zamla kalkmaya devam eden Türkiye'de zamla girdiğimiz 2024 yılının daha ikinci ayında da zamlarla devam ederken akaryakıta çifte indirim geldi.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

Benzine 76 kuruş, motorine 1,10 TL indirim geldi.

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı gelen indirimler yarından itibaren geçerli olacak.

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 motorinin ise litre fiyatı 43,10 liradan satılıyor.

EPDK'DAN FİYATLARI DÜŞÜRECEK HAMLE

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, dün bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istemişti. Güncellenen marj oranları ile birlikte benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelmesi bekleniyordu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.