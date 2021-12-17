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Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına ilişkin yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına ilişkin yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören 13 maddelik yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

13 maddelik Gelir Vergisi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve 95 AK Parti milletvekilinin imzasıyla TBMM’ye sunuldu.

Teklifle asgari ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılıyor. Enerji üretimini teşvik etmek amacıyla meskenlerin çatı veya cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü 10 kW’den 20 kw’ye çıkartılıyor. Katma Değer Vergisi ile ilgili değişiklikler öngörülüyor.

Teklifle, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarda gelir fazlası ilgili idare bütçelerine eklenebilecek. Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefaret senetleri güvenli elektronik imzayla düzenlenebilecek.

Etiketler yasa asgari ücret teklif
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