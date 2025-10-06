AVM'ler pazar günleri kapanacak mı ?

Türkiye'de özellikle küçük esnafa destek olabilmek için sık sık gündeme getirilen "alışveriş merkezleri pazar günleri kapalı olsun" çağrılarıyla ilgili tartışmalar yıllardır sürerken, Ticaret Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Gazeteci Alican Uludağ, alışveriş merkezlerinin pazar günleri kapatılması talebiyle Ticaret Bakanlığı’na CİMER üzerinden resmi bir başvuru yaptı.

Uludağ, yerel esnafın korunması, kentlerin kimliksizleşmesinin önlenmesi ve küçük işletmelerin desteklenmesi amacıyla bu uygulamanın zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savundu.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Uludağ’ın başvurusuna verdiği yanıtında, AVM’lerin çalışma saatleriyle ilgili düzenlemenin yasal çerçevede bulunduğunu belirtti. Ticaret Bakanlığı, 6585 sayılı Perakende Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin, çalışma saatlerinin üst meslek kuruluşları ile birlikte belirlenebileceğini veya valilikler aracılığıyla düzenlenebileceğini vurguladı.

Bakanlık, şu an için böyle bir müşterek teklifin ulaşmadığını ancak başvurunun mevzuat değişikliği çalışmalarında değerlendirilmek üzere kayıt altına alındığını ifade etti.

İşte CİMER'den gazeteci Alican Uludağ'a gelen yanıtın tam metni:

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'ne yapmış olduğunuz 2503624134 sayılı başvurunuz 06.10.2025 tarihinde cevaplanmıştır*

Cevap Metni: Sayın İlgili,

Başvurunuzda belirtmiş olduğunuz husus görev ve yetki alanımız çerçevesinde incelenmiştir.

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinde alışveriş merkezleri perakende işletme olarak sayılmış, "Çalışma saatleri" başlıklı 13'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında ise üst meslek kuruluşlarının (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) müşterek teklifi üzerine perakende işletmelerin çalışma saatlerinin Bakanlığımızca bölge veya ülke düzeyinde belirlenebileceği hükme bağlanmıştır. Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin "Çalışma saatlerinin Bakanlık tarafından belirlenmesi" başlıklı 15'inci maddesinde konu ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Mevcut durum itibarıyla Bakanlığımıza, üst meslek kuruluşlarınca oluşturulan müşterek bir teklif ulaşmamıştır.

Bununla birlikte, Kanunun 13'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, perakende İşletmelerin çalışma saatlerinin il düzeyinde vali tarafından belirlenebilmesi de imkân dahilindedir. Konunun ayrıntılarına Yönetmeliğin 14'üncü maddesinde yer verilmiştir. Bu doğrultuda kimi illerde perakende işletmelerin çalışma saatlerinin Valilik kanalıyla belirlendiği görülmekle birlikte, başvurunuz, muhtemel mevzuat değişikliği çalışmalarımızda değerlendirilmek üzere kayıt altına alınmıştır.

Bilgilerinize sunulur.