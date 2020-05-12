Avrupa borsalarında koronavirüs etkisi

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,26 azalarak 340,57 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 azalarak 4.472,5 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,05 düşüşle 10,819,5 seviyesinden kapattı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,02 değer kazanarak 17.559,32 puana yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,93’lük artışla 5.994,77 seviyesinden tamamladı.

Telekom şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 2,6 değer kazanırken, eğlence sektörü şirketlerinin hisselerinde ise yüzde 1 düşüş görüldü.



Analistler, yatırımcıların dikkatlerinin dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasındaki ticarete ve Kovid-19’un kaynağına yönelik artan gerilimler ile karantina tedbirlerinin hafifletilmesine yönelik gelişmelerde olduğunu belirterek, salgının ekonomik etkilerini ortaya koyan makroekonomik veriler ve borç yükünün oluşturduğu tedirginliğin etkisiyle pay piyasalarının karışık seyrettiğini ifade etti.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.22 itibarıyla yüzde 0,47 artışla 1,086 seviyelerinde işlem gördü.