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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Avrupa Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2.5 seviyesine çıkardı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre, Avrupa Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,5 seviyesine çıkardı.

Bankadan faiz artışlarının devam edeceği yönünde mesaj verildi.

Ana refinansman oranı yüzde 2,5, marjinal borç verme imkanı yüzde 2,75 ve mevduat faizi yüzde 2 seviyesine yükseldi.

Faiz artışına temmuz ayında başlayan ECB, eylül ayında politika faizini 24 yıllık tarihinde ilk kez 75 baz puan artırmıştı.

Etiketler avrupa merkez bankası faiz kararı ecb
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