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Avrupa'da doğal gaz fiyatları rekor kırdı

Avrupa'da doğal gaz fiyatları rekor kırdı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin etkisiyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları 242 euroya çıkarak rekor kırdı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı cuma gününü megavatsaat başına 192,5 eurodan tamamlamıştı.

Bugün megavatsaat başına 210 eurodan açılan kontratların fiyatı, cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 25,6 yükselerek Türkiye saatiyle 10.30'da megavatsaat başına 242 euroya çıktı.

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşının doğalgaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğalgaz altyapısının zarar görmesi ve gaz akışının kesintiye uğrayabileceği endişeleri fiyatları artırıyor.

Savaşın devam etmesi durumunda ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'nın petrol ve doğalgaz ihracatına yaptırımlar getirebileceği ihtimali de fiyatları etkiliyor.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

Etiketler avrupa doğal gaz ukrayna savaş işgal
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