Bakan açıkladı: Havalimanı sayısı 60'a çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aktif havalimanı sayısının yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanları ile birlikte önümüzdeki sene 60'a çıkacağını açıkladı.

Havacılık alanında ulusal otoriteleri biraraya getirip; sektördeki gelecek 10 yıllık vizyonu şekillendirme amacıyla ilk kez düzenlenen Ulusal Havacılık Şura sonuç oturumu Türk Sivil Havacılık Akademisi’nde yapıldı. Oturuma Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.Oturumda bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sivil havacılık sektörünün küresel rekabette ön plana çıkması için belirlenen stratejik alternatiflerin ve hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik yol haritasının belirlenmesi açısından Sivil Havacılık Şurası’nın çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Şura sorunlara çözüm yollarının bulunması, alternatif modeller geliştirilmesi ve yeni hedefler belirlenmesine doğrudan katkı sağlamış olacak. Özellikle, şura kapsamında altı çizilen alternatif destinasyonların oluşturulması hedefi bizim turizmi 12 aya çıkarmak ve krize karşı bağışıklılığını artırmak hedefiyle doğrudan ilişkilidir. Biliyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak turizmi 12 aya yaymak için son yıllarda etkili politikalar geliştirdik. Turizmin 12 aya yayılmasının kültür turizmiyle de güçlü bir ilişkisi var." şeklinde konuştu.

'TERMİNAL KAPASİTEMİZİ 440,5 MİLYONA YÜKSELTCEĞİZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise şuradaki konuşmasında, "Aktif havalimanı sayımızı yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla 58’den 60’a önümüzdeki sene çıkarmış olacağız. Havalimanı terminal kapasitemizi 347 milyondan 440,5 milyona yükselteceğiz. Şu anda mevcut durumda, 175 olan hava ulaşımı anlaşması sayımızla bu alanda dünyanın en çok hava ulaşım anlaşması bulunan ülkelerin başında gelmekte; ama özellikle Avustralya kıtasındaki bazı ada ülkeleriyle anlaşmamız henüz yok. Önümüzdeki 10 yılda bu ülkelerle de temas ederek 193 ICAO üyesinin tamamıyla hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedefliyoruz. Yine 10 yıl içinde havayolu işletmelerimizdeki uçak sayımızı 729’dan bin 458’e, pilot sayımızı ise 12 bin 313’ten 24 bin 626’ya yükseltmeyi hedefliyoruz. Hava trafik kontrolörleri sayımız da şu anda yaklaşık 2 bin 100 civarında. 10 yıl içinde bu sayıyı da 4 bin 174'e çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.

'35 MİLYON YOLCUDAN 82 MİLYON YOLCUYA ULAŞTIRACAĞIZ'

Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'na Avrupa’da ilk kez uygulanacak 3 piste aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkanını sağlayacak 'Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Pist Operasyonları' uygulamasını da 17 Nisan’da hizmete alacağız. Nisan ayı içerisinde Antalya Havalimanı'ndaki kapasite artırımı çalışmalarımızı da tamamlayarak yeni terminal binamızı hizmete açacak ve havalimanı kapasitemizi 35 milyon yolcudan 82 milyon yolcuya ulaştıracağız. Esenboğa Havalimanı kapasite artırımı 1’inci etap çalışmalarında yüzde 98 fiziki ilerleme gerçekleştirdik ve 3'üncü pistiyle hava trafik kontrol kulesinin yapımında sona yaklaştık. Bu çalışmalarımızla Esenboğa Havalimanımızın yolcu kapasitesini 30 milyona çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

16 STRATEJİK BAŞLIK

Konuşmasında 16 ana stratejik başlık olduğuna değinen Uraloğlu, "İlk olarak sivil havacılık mevzuatının geliştirilmesini ele aldık. 1983’te kabul edilmiş olan Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun gözden geçirilmesi başta olmak üzere, sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde, güçlü ve aynı zamanda esnek bir sivil havacılık otoritesinin yeniden yapılandırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ardından; Havacılık alanında her kademede ve rolde mevcut personel açığının kapatılması, mevcut personelin geliştirilmesi, AB başta olmak üzere ana pazarlara yönelik müzakereler yapılarak trafik haklarının elde edilmesi ve bire bir toplantılarla yeni pazarlarda uçuş haklarının kazanılması, Türk Hava Sahasının emniyeti ve etkin kullanımı, Türkiye’nin uçak, motor ve parça bakımının yanı sıra stokaj ve parçalama konularında global bir bakım merkezi olması, havalimanlarımızın kapasite sorunlarını çözmek amacıyla, mevcut havalimanlarının genişletilmesi ve kapasite sorunları yaşayan ülke içi çapraz uçuşların bu havaalanlarında açılması, ülkemizin modlar arası bağlantılarını artırarak, deniz, kara ve demiryolu taşımacılığı arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi, insansız ve otonom hava araçlarıyla ilgili operasyon, entegrasyon ve uygunluk konularında düzenleyici ve geliştirici mevzuatı hazırlayarak sektöre uyum sağlanması, uçuşa elverişlilik için gerekli ürünlerin geliştirilmesi, test ve akreditasyon laboratuvarlarının sertifikasyon süreçlerinin oluşturulması, sivil havacılık eğitim sisteminin geliştirilmesi, deniz, kum ve güneşin yanı sıra, doğa, kültür, spor ve sağlık turizmine yönelik alternatif destinasyonlar oluşturularak turizmin gelişmesine katkıda bulunulması, terminale giriş, çıkış ve içindeki havacılık, kontrolle güvenlik operasyonlarının dijitalleştirilip entegre edilmesiyle, yolcu akış hızının artırılması, uçuş operasyonlarında yakıt verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar ve sivil havacılık sektöründe karbon kredilendirme piyasasının oluşturulması için adımlar atılması, havaalanlarının pilotaj eğitimleri ve afet durumlarındaki müdahale imkanlarını artırmak amacıyla, uygun hava kampüslerinin oluşturulması, hava taksi, sportif ve amatör havacılıkla helikopter ulaşım süreçlerini kolaylaştırarak; altyapı ve meydan hazırlıklarının yapılması. Ayrıca, vergi, yakıt ve sigorta konularında sübvansiyon teşvikleriyle destek sağlanması, milli ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi için teşviklerin belirlenmesiyle birlikte, bu teknolojilerin kullanımı için hedefler ve yol haritası oluşturulması" diye konuştu.

DHA