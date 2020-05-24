Bakan Albayrak OECD raporunu paylaştı: Türkiye en iyi 20'de

Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İhracatımız ithalata bağımlı” yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı. OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre Türkiye %16.5 ile en iyi 20’de ve Almanya, Fransa, İtalya‘dan iyi durumda. Yerlileştirme ve üretim desteklerimizle bu oranı daha da düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE EN İYİ İLK 20'DE

OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre Türkiye yüzde 16.5 oranı ile en iyi ilk 20 ülke arasında yer aldı. Söz konusu oran Euro Bölgesi'nde de aynı seviyede bulunurken, Almanya'da yüzde 20.3, Çin'de yüzde 16.7, İspanya'da yüzde 21.6, Fransa'da yüzde 22.1 olarak belirlendi.