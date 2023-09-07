Bakan Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Türkiye doğal gazda 2028 yılına kadar 150 milyar metreküp yıllık giriş kapasitesine sahip olacak” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Orta Vadeli Program (OVP) tanıtım toplantısının ardından bugün gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bayraktar, OVP genelinde enerjiyle alakalı üç temel amaca hitap etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bir tanesi enerjide tabii ki sürdürülebilir bir arz güvenliğini sağlamak istiyoruz. Zaten bizim bu ulusal enerji planlamamızda uzun dönem yani 30 yıllık enerji planlamamızın da en temel noktalarından bir tanesi. OVP'de de en önemli hususlardan birisi. Bu arz güvenliği sürdürülebilir bir şekilde sağlamak için elbette ki dışa bağımlılığı azaltmak var. Bunun içerisinde ve artık ajandamızda dün de önemli yapısal noktalardan biri olarak ifade edildi yeşil dönüşüm. Yani Cumhurbaşkanımızın konuşmasında sıkça vurguladığı 2053 karbon nötr bir ekonomi olma hedefi doğrultusunda bir yeşil dönüşüm, enerji dönüşümünden bahsediyoruz" diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİR TANESİ YENİLENEBİLİR ENERJİNİN KULLANIMI"

Enerji dönüşümünün en önemli unsurlarından birinin yenilenebilir enerji kullanımı olduğunu bildiren Bayraktar, "Bunda biraz daha agresif hedeflerle yürüyoruz. Özellikle rüzgâr ve güneşte her yıl 5 bin megavatlık bir kurulu güçle önümüzdeki 12 yılı aslında biz planladık ama bu Orta Vadeli Program'da da ilgili yıllarda bu yatırımları yapmak istiyoruz. Elbette burada ulusal ve uluslararası yatırımcılar olacak. İşte Körfez ziyaretimizin en önemli kapsam maddelerinden bir tanesi buydu. Onun dışında bu dışa bağımlılığı azaltma anlamında petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinin hızlandırılması var. İşte Sakarya gazı, Gabar petrolü gibi ama bütün bunların yanında bunlara ilaveten milli petrol ve gaz şirketlerimizin yurt dışında yapacakları faaliyetler, ortaklıklar. Yani özellikle Irak doğal gazının, Irak petrolünün Türkiye'ye gelmesi ve bizim orada daha aktif bir rol almamız söz konusu olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE DOĞAL GAZDA 2028 YILINA KADAR 150 MİLYAR METREKÜP YILLIK GİRİŞ KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK"

İstanbul Finans Merkezi'nde enerji ve maden ile alakalı şirketlerin de yer alacak olmasına değinen Bayraktar, "Özellikle Trakya Doğalgaz Merkezi çok konuşuldu. Türkiye şu anda geçmiş yıllarda özellikle doğal gaz altyapısına yaptığı yatırımlarla Karadeniz doğal gazının tam anlamıyla da üretime girmesiyle beraber 2028 yılına kadar 150 milyar metreküp yıllık giriş kapasitesine sahip olacak doğal gazda. 2023, bizim tahminlerimizce 51 milyar metreküpte bitecek. Yani tükettiğinin çok ötesinde birçok farklı kaynaktan, ki önümüzdeki dönemde farklı ülkelerden gelen yaklaşık 7-8 tane farklı boru hattıyla farklı ülkelerden de gaz kaynakları bunlara ilave olabilir. Artabilecek LNG ile, sıvılaştırılmış doğal gazla da çeşitlenmiş, dolayısıyla aslında onlarca farklı ülkeden kaynağın ülkemize geldiği bir altyapıya sahibiz şu anda" ifadelerini kullandı.