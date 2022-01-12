Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: Başvurular başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında '17'nci Etap Bireysel Sulama Sistemleri'ne yüzde 50 hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında '17'nci Etap Bireysel Sulama Sistemleri'ne yüzde 50 hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.

Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir." diyerek başvuruların nereden yapılacağını duyuran Bakan Pakdemirli, "Destek bizden, üretmek sizden" dedi.