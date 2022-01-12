  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: Başvurular başladı

Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: Başvurular başladı

Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: Başvurular başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında '17'nci Etap Bireysel Sulama Sistemleri'ne yüzde 50 hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında '17'nci Etap Bireysel Sulama Sistemleri'ne yüzde 50 hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.

Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir." diyerek başvuruların nereden yapılacağını duyuran Bakan Pakdemirli, "Destek bizden, üretmek sizden" dedi.

Etiketler destek bakan pakdemirli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MasterChef'te ilk finalist belli oldu!
Eski bakandan skandal iddia: ''Rüşvet parası ile manipülasyon mu yapıldı ?''
Cem Küçük ne kadar zam aldığını canlı yayında açıkladı
Biz soğuktan donarken, onlar sıcaktan kaçacak yer arıyor
PKK kampına giden HDP'li vekilin yeni fotoğrafları ortaya çıktı
Arkeologlar tavlanın atasını buldu: 4 bin yıllık masa oyunu
Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
Ocak 2022'nin en ucuz sıfır km otomobilleri
Ünlü ekonomist Türkiye'yi bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
''AK Parti'de 40 milletvekili istifa edecek'' iddiası