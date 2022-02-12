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Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin önümüzdeki hafta görüşüleceğini duyurdu.

Milyonlarca memurun yakından takip ettiği 3600 ek gösterge düzenlemesi için geri sayım başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600’ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Etiketler 3600 ek gösterge
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