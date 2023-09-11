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Bakan Bolat'tan fahiş fiyatlara yönelik mücadele ile ilgili açıklama

Bakan Bolat'tan fahiş fiyatlara yönelik mücadele ile ilgili açıklama
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Ticaret il müdürleriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştiren Bakan Ömer Bolat, fahiş fiyatlara yönelik mücadele ile ilgili açıklama yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ticaret il müdürleriyle, stokçuluk, güvensiz ürün, fahiş fiyat artışları ve haksız ticari uygulamalarla mücadeleyle ilgili etkin ve kararlı çalışmaları daha da güçlendirmeye yönelik bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

BAKAN BOLAT, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Bolat, sosyal medya hesabından ticaret il müdürleriyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Ticaret il müdürleriyle Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bazı sektörlerde görülen stokçuluk, güvensiz ürün, fahiş fiyat artışları ve haksız ticari uygulamalarla mücadelemizle ilgili etkin ve kararlı çalışmalarımızı daha da güçlendirmeye yönelik bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Bu kapsamda, düzenleyici, denetleyici ve gerektiğinde tereddütsüz müeyyide uygulayıcı görevimiz çerçevesinde, halkımızın refahı için sahada sonuç odaklı faaliyetlerimize devam edeceğiz."

Etiketler bakan bolat ticaret fahiş fiyat artış
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