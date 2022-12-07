Bakan Dönmez açıkladı: Türkiye doğal gazın yeni üssü mü oluyor?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu bütçe sunumunda, "Trakya’da kurmayı planladığımız doğal gaz ticaret merkezi için izlenecek yol haritasını kısa sürede netleştireceğiz.." açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez, açıklamalarının devamında, "2022 yılı Ekim sonu itibarıyla 55.901 MW olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da beşinci, dünyada ise on ikinci sırada yer alması “daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir” anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz özverili çalışmalarımızın en önemli göstergelerindendir. Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzün toplam kurulu gücümüz içindeki payı 2022 yılı Ekim sonu itibarıyla yüzde 54’e yükselmiştir. Yerli ve yenilebilir kurulu gücümüz ise yüzde 65 olmuştur. Toplam kurulu gücümüz ise 2002 yılına göre 3,2 katına yükselerek 2022 yılı Ekim sonu itibarıyla 103.276 MW olarak gerçekleşmiştir." dedi.