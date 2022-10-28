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Bakan Dönmez: Fatih gemisi sondaja başladı

Bakan Dönmez: Fatih gemisi sondaja başladı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladığını duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Fatih sondaj gemisi ile ilgili açıklamasını paylaşarak, "Gözümüz ufukta, kulağımız doğal gaz milli takımımızda. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla enerjide asırlık projelere imza atıyoruz. Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı. Enerjide tam bağımsız Türkiye için aramaya devam" ifadelerini kullandı. 

DHA

Etiketler fatih sondaj gemisi
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