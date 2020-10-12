Bakan Dönmez'den Oruç Reis açıklaması

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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız" ifadesini kullandı.
DHA
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