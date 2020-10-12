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  3. 12 Ekim 2020 11:50

Bakan Dönmez'den Oruç Reis açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakım çalışmaları tamamlanan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını açıkladı.

Bakan Dönmez'den Oruç Reis açıklaması
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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız" ifadesini kullandı.

DHA

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