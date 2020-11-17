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  3. 17 Kasım 2020 18:39

Bakan Elvan: Ortak akılla gerekli düzenlemeleri yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımız ile STK'ler ve iş dünyamızla bir araya geleceğiz, dinleyeceğiz. Ortak akılla gerekli düzenlemeleri yapacağız" dedi

Bakan Elvan: Ortak akılla gerekli düzenlemeleri yapacağız
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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor. Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız. Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımız ile STK'ler ve iş dünyamızla bir araya geleceğiz, dinleyeceğiz. Ortak akılla gerekli düzenlemeleri yapacağız" açıklamasını yaptı.

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