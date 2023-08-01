Bakan Işıkhan ve Memur-Sen Başkanı’ndan toplantı sonrası ilk açıklama

Memur ve memur emeklisinin merakla beklediği toplu sözleşme sürecinde ilk toplantısı sona erdi.

Milyonlarca memur ve emeklisinin merakla beklediği 7'nci dönem toplu sözleşme görüşmeleri bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapıldı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı. Yetkili sendika Memur-Sen 11 hizmet kolunun temsilcisiyle masada yer aldı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ilk toplantısı sona erdi.

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklamalarda bulunuyor.

Yalçın'ın konuşmasından satırbaşları;

İlk toplantı genel çerçeveleri çizmek için bir fırsat oldu. Takvimi sayın Bakan ile netleştirdik. 3600 ek gösterge ile ilgili görüşmelerde de bulunduk. Bunun da bir takvimi ortaya konacaktır. Vaat olarak sözde kalması makul değildir.

Toplamda 12 sözleşmenin müzakere edileceği bir süreç. Onun için zaman kısıtlı. Sendikalarda 60 gün süre tanınırken bize 30 gün süre tanınması önümüzdeki en büyük zorluk. Bunu aşmanın gayreti içerisinde olacağız.

İki gün sonra açıklanacak enflasyon beklentilerimizin makul olduğunu gösterecektir. Özellikle ücret sıkalasındaki bozukluklara dikkat çektik. Çalışanlar arasındaki ücret makasları en büyük sorun. Bunu düzeltmek için toplu sözleşmeyi bir fırsat olarak görüyoruz.

Masaya sorunları nasıl çözeriz, sabit gelirlileri nasıl koruma altına alabiliriz diye bakılmalı. Onun için iyi niyet olarak toplu sözleşmemizin uzlaşıyla sonuçlanmasını diliyorum.

Takvimi netleştirdik. Bakanlık bu takvimi açıklayacaktır. 14 Ağustos pazartesi günü heyet tekrar bir araya gelecek. Devamında yine müzakereler sürecek. 17 Ağustos günü yeni bir toplantı yapılacak ve müzakere sürecek. 21 Ağustos'ta süreç nihayete erecek. 22 Ağustos'ta mutabakat sağlanıp sağlanamadığı açıklanacak. 23-25 Ağustos'ta hakem süreci olacak. 31 Ağustos'ta ise sonuç netleşecek.

BAKAN IŞIKHAN'DAN TOPLANTI SONRASI PAYLAŞIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı sonrası yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Yaklaşık bir ay sürecek kamu görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerimizin ilk toplantısını memur konfederasyonlarımızın genel başkanları ve 11 hizmet kollundaki yetkili sendikalarımızın temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdik.

Müzakere sürecinin tüm tarafları memnun edecek şekilde ülkemiz ve milletimiz adına hayırla sonuçlanmasını diliyorum."

MEMUR-SEN'DEN YÜZDE 110 ARTIŞ TALEBİ

Toplantıda memur ve emeklisinin iki yıllık zam oranları değerlendirildi. Memur-Sen 2024 yılı için yüzde 70, 2025 yılı için ise tam yüzde 40 zam talep ediyor. Memur-Sen 2024'ün ilk 3 ayı için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 35. İkinci 3 ay için yüzde 10, üçüncü 3 ay için yüzde 15, dördüncü 3 ay için ise yüzde 10 zam talep ediyor.

2025 yılı için ise 6'şar aylık iki dönemde zam talep ediliyor. İlk altı ay için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 25, ikinci 6 ay için ise yine yüzde 25 zam talep ediliyor.

Öte yandan, 6 aylık; aylık 7 bin 500 TL'lik yardım talep ediyor Memur-Sen hükümetten, bunun yanı sıra memura yapılan seyyanen zammın, memur emeklisine de yapılması, gelir vergisinin ise yüzde 15'de sabit tutulması da Memur-Sen'in hükümetten talep edeceği beklentilerden sadece birkaçı.

Memur-Sen'in talepleri arasında aylık 7 bin 650 liralık kira desteği ve eş yardımının 2 bin lira olması da yer alıyor.

HEYETLER BİR ARAYA GELECEK

Masada memur kesimini temsilen 15 kişilik heyet olacak.

Görüşmeler ağustos ayı süresince devam edecek. Toplu sözleşme ile memur ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA: 'KAMU ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı öncesi yaptığı açıklamada "Bugün 6 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin 2024-25 yıllarını kapsayacak maaşları ile sosyal haklarını ele alacağız. Sürece güzel bir haberle başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük çabasıyla Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında 2 gün önce birliğimizi pekiştirecek bir adım atılarak Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı kuruldu. Kamu personelinin mali ve sosyal haklarında büyük ilerlemeler sağladık, kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Birlikte yönetim anlayışıyla karar mekanizmalarında daha fazla kamu personelinin yer almasını sağladık. Çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışında ciddi bir pay verdik. Sendikalarımızın talepleri doğrultusunda olan ve vaadimiz kapsamında yer alan 1. dereceye ulaşan tüm memurların 3600 ek göstergeden yararlanacağı yeni bir yasal düzenleme yapılması planlanmaktadır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 6. Dönem Toplu Sözleşme süresince normal artışlar enflasyona ilaveten refah payları ilave edilerek çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma anlayışımızı sürdürdük. 7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme çalışmalarımızı tarafları optimal memnun edecek şekilde neticelendirmeyi düşünüyoruz" dedi.

ALİ YALÇIN: 'ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, "Refah payı dahil olmak üzere 3'er aylık dönemler şeklinde teklifte bulunduk. 3'er aylık teklif getirmemizin ana nedeni enflasyonist ortamın memurun alım gücü zafiyetine uğratmaması.İkinci yılda 6'şar aylık olmak üzere teklifte bulunduk. Toplamda 1. yıl yüzde 70, ikinci yıl yüzde 40 olmak üzere yüzde 110 teklifle masaya gelmiş durumdayız. Bugünkü görüşmeler sonrası değerlendirme yapıp sizlerle kamuoyuna ulaştıracağız. 936 teklif var masada. Bu taleplerin en önemli çözüm mercii toplu sözleşme masasıdır. Bu tekliflere ilişkin çözüm arayışımızı yürütürken aynı zamanda toplu sözleşme yasamızın memurların beklentilerini karşılamadığını yine masada gündem haline getirecek bir prensip kararı almak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

İLK KARAR MAAŞ ARTIŞLARINA İLİŞKİN OLACAK

Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri, milyonlarca memur ve emekli için oldukça kritik bir süreci başlatıyor. 1 Ağustos Salı günü (bugün) başlayan bu önemli görüşmelerde, 2024 ve 2025 yıllarına ait mali ve sosyal haklar belirlenecek. İlk karar, önümüzdeki iki yıl boyunca yapılacak olan maaş artışlarına ilişkin olacak. Kamu çalışanları ve emekliler, bu süreçte ücret artışları, sosyal haklar ve diğer çalışma koşullarını belirleyecek anlaşmalar için ise bekleyişe geçti.

İlk karar 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak maaş artışlarına ilişkin olacak. Toplantıyla ilgili çalışma takvimi de belirlendi. Bugün düzenlenen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılıyor.

Sendikalar görüşmelerle ilgili tekliflerini açıklamıştı. Kamu ise 15 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantıda tekliflerini duyuracak. 21 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantı ile görüşme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak.

Görüşmeler en geç 31 Ağustos'ta tamamlanacak, hükümette teklifini 15 Ağustos'ta açıklayacak.

MEMUR VE EMEKLİLERİNİN MERAK ETTİĞİ TOPLANTI TARİHLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE;

Toplantı takvimi:

1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor.

2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi.

15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması.

16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı.

21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması.

22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci.

GÖZLERİN ÇEVRİLDİĞİ TOPLANTIYA SAATLER KALA BAKAN ŞİMŞEK’LE GÖRÜŞTÜLER

Öte yandan toplantıya saatler kala memurların beklentileri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de iletildi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın görüşmenin ardından gündeme gelen konuları açıklayarak, "Beklentilerini hayata geçirecek şekilde tamamlanması ve Türkiye Yüzyılı’na yakışacak şekilde sonuçlanması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

TEKLİF ŞİMŞEK'E İLETİLDİ

Toplu sözleşme sürecinin başlamasına saatler kala gerçekleştirilen ziyarette Bakan Şimşek’e kamu görevlilerinin beklentileri ve Memur-Sen’in teklifi iletildi. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan’ın da hazır bulunduğu ziyaretin ardından açıklama yapan Genel Başkan Ali Yalçın, "Rasyonel bir bakışla hazırladığımız 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin 6 milyonu aşan memur ve memur emeklisi için önemini Bakan Şimşek’e ilettik" dedi.

NELER KONUŞULDU?

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin detayları paylaşan Yalçın, "Kamu personel sisteminde yaşanan sorunlar, emekli kamu görevlilerine yansıtılmayan ilave seyyanen ödeme ile ücret skalasında, gelir dağılımında ve vergi sisteminde adaleti sağlayacak diğer toplu sözleşme tekliflerimizi de gündeme getirdik. 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin kamu görevlilerinin emeğini ve alın terini önceleyecek, beklentilerini hayata geçirecek şekilde tamamlanması ve Türkiye Yüzyılı’na yakışacak şekilde sonuçlanması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.