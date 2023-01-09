Bakan Kirişci'den et ve süt fiyatları için ''tedbir'' sinyali

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, et ve süt fiyatlarıyla ilgili olarak, ''Spekülatif hareket gözlemlediğimizin altını çizmek istiyorum. Ne etimizde ne sütümüzde eksiğimiz gediğimiz yok, gerekirse de gerekli tedbirler alınır'' dedi. Kuraklığa değinen Bakan Kirişci, İstanbul'un 3,5 aylık suyunun kaldığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci gazetecilerin sorularını cevapladı. Kirişci, "Et Fiyatları konusunda etle ilgili olarak burada bir spekülatif hareketlerin olduğunu, bunu gözlemlediğimizin altını çizmek istiyorum. Gerekli önlemleri aldık almaya devam edeceğiz. Piyasadaki fiyat artışı konusunda bağımsız olarak tedbiren kasaplık hayvan tedariki bağlantılarının da yapıldığını belirtmek istiyorum" dedi.

Yağışların düzensizliğine dikkat çeken Bakan Kirişci, şunları kaydetti;

Antalya Kumluca’da 90 günde yağması gereken yağış 1 günde yağdı. İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 33,3. Hiç su gelmemesi halinde İstanbul’un 3,5 aylık ihtiyacını karşılayacak su rezervi bulunuyor. Barajlara su gelmemesi halinde Ankaralıların tüm içme suyu talebini 6 aydan daha fazla karşılayacak kapasitesi var. İzmir'de ise barajların su kapasitesi ihtiyacı 7 aydan fazla karşılayabilir.

"6 MİLYON HAYVANIN KISIRLAŞTIRILMASI PLANLANIYOR"

Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili ciddi bir yol kat ettik, paydaşlarımızın da katkılarını alıp son şeklini vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu arz edeceğiz. 6 milyon hayvanın kısırlaştırılması planlanıyor. Kısırlaştırıldıktan sonra hayvan alındığı yere geri bırakılacak mı bırakılmayacak mı bunun gibi detaylar üzerinde çalışılıyor. O çalışmalara son şekli en kısa sürede verilecek. Evcil hayvanların mikroçiple kayıt altına alınması için son tarih 31 Aralık'tı. 1 milyon 493 bin 541 hayvan sisteme kaydedildi. 500 bin civarında kişi de daha sonra yaptırmak için beyanda bulundu.

TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI

Dün itibarıyla 17 milyon ton tahıl koridordan geçti. Ukrayna Rusya Savaşı sulhla halledilmezse önümüzdeki yıllarda dünyayı daha büyük bir tehlike bekliyor.

ZİNCİR MARKETLERDEKİ FİYAT ARTIŞI



Ticaret Bakanlığı ile eş güdüm içinde çalışıyoruz. Velev ki ‘a’ ürününün anormal derecede içeride fiyatları yükseldi, burada da işin kontrolünü sağlamak adına ihracat yasaklarını getirerek bunu da dengelemeye çalışıyoruz. Gıda arz güvenliği ile ilgili Gıda Arz Güvenliği Daire Başkanlığı'nı kurduk. Bu daire başkanlığı sayesinde yurt içinde ve dışında tüm ürünlere ilişkin arzları takip ediyoruz. 8 ülkede 9 tarım müşavirimiz var. Onlara sadece bulunduğunuz ülkeleri değil komşu ülke ve civar ülkeleri de mutlaka mercek altına alın diyoruz.

ET VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYATLARI

Spekülatif hareket gözlemlediğimizin altını çizmek istiyorum. Ne etimizde ne sütümüzde eksiğimiz gediğimiz yok, gerekirse de gerekli tedbirler alınır. Üreticimizi mağdur etmedik etmeyiz. Kasaplık hayvan tedariki yapılıyor.

Önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'na 6 bine yakın yeni personel alımı yapılacak. Genç çiftçilere yönelik Uzman Eller Projesiyle verilen destekler 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarılacak.