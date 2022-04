Bakan Nebati açıkladı: Bundan sonrası ne olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mardin'de katıldığı iftar programında, ''Bundan sonrası ne olacak?'' sorusuna yanıt verdi.

Mardin'deki temaslarına değinen Nebati, kentte çok verimli toplantılar yaptıklarını belirtti.

Bölgenin önemli ve güzel şehirlerinden biri olan Mardin'in tarım, ticaret ve turizm şehri olduğunu aktaran Nebati, kentin ürettiğini, paylaştığını, 1 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla bu ülkede farklılığını ortaya koyduğunu bildirdi.

"BUNDAN SONRASI NE OLACAK?"

Türkiye'nin de aynı şekilde büyüdüğünü bildiren Nebati, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye işine bakıyor, yoluna devam ediyor ve her gelen zorluğun üstesinden öylesine geliyor ki palazlanıyor, güçleniyor. Çünkü şunu biliyorum ki her kriz, her sıkıntı, her zorluk aşıldığında bünyemiz, ülkemiz, toplumumuz, devletimiz güçleniyor. İnsanımız daha olgunlukla bakıyor, dünya ülkemize bir başka önem veriyor. Çünkü biliyorlar ki 21. yüzyıl, yani bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı. Bu ülke son 20 yıldır ortaya koymuş olduğu performans ve özellikle salgın döneminde ortaya koymuş olduğu pozitif ayrışma gücüyle dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahil olmak üzere, dünya küçülürken büyüyen, dünya tek haneli büyürken çift haneli büyüyen ve üreten, istihdamını artıran, ihracatını artıran, üretimini çeşitlendiren ve salgın krizinde bile 30 milyona yakın turisti kabul eden, 24,5 milyar dolar gelir elde eden, farklılığını kanıtlayan bir ülke. Bugün bu ülke İHA'sıyla, SİHA'sıyla, savunma sanayinde ortaya koymuş olduğu ileri teknolojik ürünleriyle, sağlık sektöründeki başarılarıyla, ulaşımdaki başarılarıyla, altyapı yatırımlarını tamamlamış ve 2023'e bu ülkeyi şahlanan ülkeler seviyesine getirecek bütün işlemleri çoğuyla tamamlamış bir ülke. Bundan sonrası ne olacak 2023'te kendi aracımızla elektrikli aracımızla yollara çıkacağız. Karadeniz'deki gazın vanasını açacağız. Nükleer santralimizin ilk ünitesini açmış olacağız. 2023'te yatırımlarını tamamlamış bir ülke olarak ileri teknolojilerle donatılmış mega sanayi merkezleriyle farklılığı daha da geliştireceğiz. Bu ülke Mardin'iyle, Burdur'uyla, Edirne'siyle, Ağrı'sıyla, Trabzon'uyla, Ankara'sıyla bir bütünlük içerisinde başarıdan başarıya koşmaya devam edecek. Muhtarlarımızın maaşlarını asgari ücrete getirdik ve yasası da geçti. İnşallah Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Sabit gelirliler başta olmak üzere Türkiye'deki her kesimin ihtiyaçlarını en iyi şekilde giderecek bir yönetimle yönetildiğini iyi biliyor."

"BİZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çalışmaya, koşturmaya bir ve beraber olmaya devam edeceklerini aktaran Nebati, şunları söyledi:

"Birileri 'yandık, bittik, öldük, mahvolduk' diyecek. Burdan tekrar tekrar sesleniyorum, çalışanlar, üretenler, öz güven sahibi olanlar, bir ufku, vizyonu olanlar, yani iyimserler topluluğu Türkiye'yi sırtında taşıyanlar yine bu işi başaracak. Merak etmesinler kötümserler, yaygara yapanlar, kötülük söyleyenler birtakım manipülatif, spekülatif söylemlerle ülkeye zarar verenler de dahil olmak üzere bu ülkenin iyiliklerinden faydalanacaktır. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışmanın önderi de lideri de Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Anlıyor, biliyor ve ona göre politikalarını oluşturuyor. Biz kabine mensupları da bu politikaları çerçevesi içerisinde talepleri en hızlı bir şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi korusun. Aramıza giren her türlü nifakı yapanların şerrinden korusun."

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ise birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, ayrıştırmaya, bölmeye çalışanlara verilecek en güzel cevabın birliktelik olduğunu söyledi.

Programa, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti MKYK üyeleri Orhan Miroğlu ve Cüneyt Yüksel, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve iş insanları katıldı.