Bakan Nebati duyurdu: Altına dayalı sertifika hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati darphanenin Borsa İstanbul'da halk arz yoluyla altına dayalı sertifika ihracını duyurdu. Bakan Nebati "Darphane Sertifikası’na yatırım yapan tasarruf sahipleri altınlarını fiziki olarak da teslim alabilecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuyla ilgili ayrıca, "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz, vatandaşlarımıza yeni bir tasarruf aracı sunuyor. Darphanemiz, bugün itibarıyla Borsa İstanbul’da halka arz yolu ile altına dayalı sertifika ihraç edecek. Darphane Sertifikası’na yatırım yapan tasarruf sahipleri altınlarını fiziki olarak da teslim alabilecek." dedi.

Darphane tarafından ihraç edilen Darphane Altın Sertifikası ise, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreniyle ALTIN.S1 kodu ile Emtia Pazarı'nda işlem görmeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman törende yaptığı konuşmada, "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz bugünden itibaren fiziki altına dayalı Darphane Sertifikalarını halka arz yolu ile ihraç edecek ve bu sertifikalar Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacaktır." ifadesini kullandı.

Altının, Türk yatırımcısı için çok önemli bir yatırım aracı olduğuna dikkati çeken Zaman, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bununla beraber (altın) çoğunlukla kökeni ithal bir yatırım aracı noktasındadır. Bu nedenle amacımız büyük ilgi gören bu yatırım aracını mümkün olduğu kadar menkulleştirerek, ekonomiye katkısını daha yüksek hale getirmektir."

Zaman, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün bundan sonra da yeni ve inovatif ürünler geliştirmeyi sürdüreceğini ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde Darphane'nin yeni inovatif ürünlerle, özellikle altına dayalı yeni ürünlerle yakın bir sürede tekrar karşınıza çıkacağını biliyorum." şeklinde konuştu.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin de konuşmasında, "Mesai arkadaşlarımla ülkemiz ve milletimiz için faydalı olacağına inandığımız yeni fikirler ve yeni projeler üreterek, kurum vizyonumuz olan dünyanın en önde gelen darphanelerinden birisi olma hedefine ulaşmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Darphane'nin geçmişten gelen misyonunu kesintisiz bir şekilde sürdürdüğüne vurgu yapan Şahin, şunları kaydetti:

"Madeni para, Cumhuriyet altınları, Kamu kurumlarının ihtiyacı olan güvenlikli ürün takip sistemleri, kanunen tanımlı olan tüm değerli evrakın basımı, dahili işlem kapsamında yurda giren değerli metallerin analiz raporu, değerli metal ve değerli taşlarla ilgili ayar evlerinin yetkilendirilmesi, kamu kurumlarının tüm mühürleri, devlet nişanı ve madalyası, Reşad altınının tekrar üretilmesi ve bunun yanında birçok diğer ürün ve hizmetler ile Darphane, geçmişten gelen misyonunu kesintisiz bir şekilde sürdürmektedir. Dünyada; İngiltere, Avusturya, Kanada gibi önemli darphanelerin uygulamakta olduğu, Borsada darphane sertifikalı altın satışı uygulamasını bugün Borsa İstanbul'da Darphanenin yeni bir ürünü olarak size sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Şahin, Darphane Altın Sertifikası'na ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"İlk etapta 5 ton olmak üzere, 995 saflıkta, 500 milyon adet sertifikayı Borsa İstanbul da yatırımcıların işlem yapabilmeleri için arz ediyoruz. Yatırımcılar, Borsa İstanbul da oluşan emtia pazarında sahip oldukları altının alım satımını yapabileceği gibi istedikleri zaman da sahip oldukları sertifikaları fiziki altına dönüştürüp Darphane'den alabilecekler. Böylece yatırım amacı olarak kullanılan altın, yatırımcısına istediği zaman alma satma ve fiziki olarak tekrar sahiplenme imkanı verecektir.

Yatırımcılar, Darphane Altın Sertifikası projesi sayesinde fiziki alım satıma kıyasla Borsa İstanbul Pay Piyasasında hızlı nakde dönüşüm, alım-satım fiyat farkının düşük olması, çalınma riskinin olmaması ve bununla birlikte vergi muafiyeti gibi önemli avantajlara sahip olacaktır."

Altın sertifikasından elde edilecek kazançlar için stopaj oranı sıfır

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun ise konuşmasında altın sertifikasının avantajlarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yatırımcılarımız, pay piyasasında hisse senedini alıp sattıkları gibi, altın sertifikasını da alıp satabilecekler. Yatırımcılarımız altın sertifikasının karşılığı olan altınların saklama maliyetlerine katlanmayacaklar. Çünkü altınlar Darphane tarafından saklanacaktır. İsterlerse altın sertifikasının karşılığı olan altınları Darphaneden fiziken teslim alabileceklerdir. Altın sertifikası, 1 gram altının yüzde biri değerinde, yani küçük parçalar halinde alınıp satılabildiği için her bütçeye uygun bir üründür. Altın sertifikasından elde edilecek kazançlar için stopaj oranı sıfırdır."

Ergun, bu ürünün yatırımcılar tarafından yüksek bir ilgi görmesini beklediklerini belirterek, "Diğer emtiaları da borsamıza kazandırarak finansal ürün çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Darphane Altınları, 'Darphane Sertifikası' olarak MKK nezdinde kayden izlenecek

"Tören sonrasında edinilen bilgiye göre, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi kapsamında, menkul kıymetleştirilen Darphane altınları, Darphane Sertifikası olarak MKK sisteminde ihraç edilerek, yatırımcı hesaplarında saklanmaya başlanacak. Menkul kıymetleştirme ile Borsa İstanbul'un ilgili piyasasında gerçekleşen alım satım işlemlerinin yanı sıra yatırımcı hesaplarında gerçekleşen tüm işlemler, MKK e-YATIRIMCI Bilgilendirme Sisteminden yatırımcılar tarafından izlenebilecek, istenmesi halinde ilgili kıymetlerin yatırımcı inisiyatifi dışında hareketini engellemek amacıyla bloke edilmesi sağlanabilecek."

Altınların fiziki teslimi sürecinde, yatırımcı talepleri aracı kurumlar tarafından MKK sistemine bildirilecek, MKK ile Darphane arasında geliştirilen entegrasyon ile taleplerin Darphane'ye iletilmesi sağlanacak."