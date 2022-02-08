Bakan Nebati, yabancı yatırımcılarla görüştü
İngiltere'de temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüştü.
Bakan Nebati, İngilte'nin başkenti Londra'da dün çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığı bire bir görüşmelerin ardından bugün de yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğrafları Twitter'daki hesabından paylaşan Bakan Nebati, "Londra’da 2'nci gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz" dedi.
DHA
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