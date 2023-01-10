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Bakan Özer’den EYT düzenlemesiyle ilgili açıklama

Bakan Özer’den EYT düzenlemesiyle ilgili açıklama
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Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte emekli olacak öğretmenlere ilişkin açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin eğitim camiasında olumsuz bir etki oluşturmayacağını dile getiren Özer, EYT ve normal yolla emekli olanların olabileceğini fakat hiçbir sınıfın öğretmensiz kalmayacağını vurguladı.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
EYT, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce işe başlayanlar yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacak.

EYT NE ZAMAN MECLİSE GELECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Teknik çalışma tamamlandı, meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" dedi.

Etiketler mahmut özer bakan özer eyt
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