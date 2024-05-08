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Bakan Şimşek: ''Bu olmadan kalıcı refah artışı mümkün değil''

Bakan Şimşek: ''Bu olmadan kalıcı refah artışı mümkün değil''
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları ekonomik programla enflasyonu tek haneye düşürmeyi hedeflediklerini belirterek, ''Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından enflasyon, alım gücü vergide adalet konularına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şimşek, gelir dağılımında enflasyonun oranlarının etkisine değinerek, “Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik. Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptıklarına değinen Şimşek, “Asgari ücreti vergi dışı bıraktık, gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik, kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik. Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Şimşek, programın şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup Türkiye’nin kendi programı olduğunu ve başarı ile uygulandığını da sözlerine ekledi.

İHA

Etiketler hazine ve maliyet bakanı mehmet şimşek enflasyon refah artışı
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