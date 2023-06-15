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Bakan Şimşek: Merkez Bankası kendi işini yapacak

Bakan Şimşek: Merkez Bankası kendi işini yapacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kabine toplantısı sonrası ''Merkez Bankası kendi işini yapacak'' açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine toplantı sonrasında A Haber'e konuştu. Şimşek, Merkez Bankası vurgusuyla faiz artırımının ilk sinyalini verdi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Seçim beyannamemizde ortaya koyduğumuz perspektif Orta Vadeli Program'a yansıyacak. Bu yılı da önümüzdeki üç yıla ilişkin hedefleri de güncelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Merkez Bankası kendi işini yapacak"
Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ise "Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz. Merkez Bankası kendi işini yapacak" dedi. Şimşek'in Merkez Bankası sözleri, faiz artırımının ilk resmi sinyali olarak yorumlandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimşek'in atacağı adımları kabullendik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Azerbaycan dönüşü uçakta, Şimşek'in "Rasyonel zemine döneceğiz" açıklamasının ardından tartışılan ekonomi politikalarına ilişkin, "Tabii bazı arkadaşlar ‘Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor' gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası'yla beraber atmasını kabullendik, ‘hayırlı olsun' dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik" demişti.

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Etiketler mehmet şimşek hazine ve maliye bakanlığı kabine merkez bankası
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