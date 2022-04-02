Bakan Yanık'tan süresiz nafaka açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gündemin sıcak başlıklarını katıldığı televizyon kanalında değerlendirdi. Bakan Yanık" Nafaka üzerinden kadınların hakları hedef alınmamalı" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gerçek dostlar kromozom saymaz. Otizm farkındalık günü dolayısıyla bu konuya dikkat çekiyoruz. Bakanlığımız otizmler alakalı çalışmaları yoğunlaştırdık. Şu an 2 .otizm eylem planını hazırlıyoruz. Okullarda erken yaşlarda otizm taramaları olacak. Tanı faaliyetleri çok yoğunlaşacak. Otizmli çocuk sayısında bir artışın olduğunu görüyoruz. Milli Eğitim Bakanı ile de bu konuyla ilgili bir görüşme yaptık. Bu konuyla ilgili yakında güzel haberlerimiz olacak.

Sosyal yardımların artması yoksullaşmanın sonucu değil. Sosyal yardımlar arttı. Biz kapı kapı dolaşıp soruyor ve tespit ediyoruz. Buna göre hizmet modeli sunuyoruz.

İkinci bir husus var. Bizim düzenli sosyal yardım yaptığımız kitlenin yüzde 78 'i istihdama dahil olamayacak bir kitle. Sosyal yardımlarımız hak temellidir. Fakirleşmeyle ilgisi yok. İstihdama da engel teşkil etmiyor. 48 ayrı başlıkta sosyal yardım yapıyoruz.

Kamunun sosyal yardımının yüzde 82'sini biz yapıyoruz. Sosyal yardımlar 2002 'de 1,3 milyar TL'ydi. 2021'de 73.9 milyar liraya çıktı.

Tespit ve tayinde şeffaf bir süreci takip ediyoruz

E-devlet üzerinden başvuru aslında sisteme ne kadar güvendiğimizin göstergesi. Sistem üzerinden vatandaş müracat ediyor. Kişinin gelir durumu tespit ediliyor. Ondan sonra ona göre sosyal yardım ihtiyacı olup olmadığını tespit ediliyor. Hangi sosyal yardım grubunda yararlanması gerektiği tespit ediliyor. Vakıflar çevrelerinde vatandaşın durumunu biliyor. Tespit ve tayinde şeffaf bir süreci takip ediyoruz.

"Kadın istihdamına önem veriyoruz"

İş hayatına katılımı kooperatifleri yoluyla yapacağız. Bu konuda kadın girişimciler grubunun katkısı ve TİM'in çalışmaları büyük. İş dünyasının her türlü katkısına açığız.

Şiddet düzenlemesi komisyondan geçti

Bizim bütün bir toplum olarak şiddetle mücadelemizi kurmamız gerekiyor. Şiddetin önüne geçebilmek için her alanda ve her noktada çaba göstermemiz gerekecek. Şiddetin önlenebilmesi konusunda etkisi olacağı kuşkusuz. İnsan davranışları maalesef birden bire bırakılan haller değil. Bir taraftan farkındalık, bir taraftan çocukluktan başlayan eğitim, cezalandırma ve mağdurun mağduriyetini telafi etme yönündeki yaptığımız çalışmalar gibi, bütün bu başlıkları bunun için yapıyoruz.

Kadına yönelik şiddet nitelikli suçlar kapsamına giriyor. Kadına yönelik şiddet çok boyutlu bir mesele. Kadına yönelik şiddet bir kanunla sona ermez.

Benim yaklaşımım çok açık. Her çifte nafaka verilmiyor. Süresiz nafakanın kimi insanlar açısından bir mağduriyete dönüştüğünün farkındayım. Nafakaların yüzde 66'sı ödenmiyor. Nafaka üzerinden kadınların hakları hedef alınmamalı. Nafaka süresiz olmak zorunda değildir. Süresiz nafaka diye bir mecburiyet yok. Nafaka taraflara göre belirlenir.

Nafaka süresiz değildir, Yargıtay süreli nafakaya hükmedebilir. Hukukta takdir hakkı vardır, her olayın kendi özelliklerine göre bir esneklik sağlayabilmek için.

Nafaka konusu bugünkü mevzuat çerçevesinde süreli veya süresiz, kısa süreli, uzun süreli olarak değerlendirilebilir. Yasada bunun önünde bir engel yok.

420 çocuk, 154 bakıcı toplam 574 kişi ülkemize kabul ettik. Onlar kimi gönderdilerse biz onları kabul ettik. Antalya, Muğla ve Sakarya'da misafir ediyoruz. Çok yakın temas içinde koordinasyonu yapıyoruz. Şu anda da ülkemize kabul ettiğimiz 574 kişinin bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz, bundan sonraki süreçte de acil yardıma ihtiyacı olan kesimleri kabul edeceğimizi söylemiştik."