Bakanlık duyurdu: Çiftçilere destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Ağustos ayında çiftçilere destek ödemelerinin yapılmaya başladığını duyurdu.

Artan fiyatlar ve masraflar nedeniyle çiftçiler ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Ağustos ayı sebebiyle ödemelerin sonuncusunun da tamamlandığını duyurdu. Çiftçilerin üretime katılmasına destek olan bakanlık, ekonomiye de destek oluyor. Refah düzeyini artırmak amacıyla her ay çiftçilerin hesaplarına para yatırılıyor. Ağustos ayı içerisinde toplam da 163.104,00 TL yatırıldı.

TARIM BAKANI YUMAKLI AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan geldi. Bakan Yumaklı açıklamasında “Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 133 milyon 965 bin TL, Uzman Eller Projesi Desteği kapsamında 15 milyon 438 bin TL, Lisanslı Depoculuk Desteği kapsamında 13 milyon 701 bin TL, olmak üzere toplam 163 milyon 104 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" sözlerine yer verdi.