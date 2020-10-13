Balığı hava çarptı! Fiyatlar ne zaman düşecek?

Av yasağının kalkmasının ardından yaklaşık 40 gün geçti, balıkçı tezgahları palamut bolluğu ile canlandı. Ancak son 1 haftada hava muhalefetine bağlı olarak palamut avı azalırken, düşen fiyatlar yerini yükselişe bıraktı. Palamut fiyatları yeniden 20 liralara kadar çıktı.

NTV'den Tuğba Öztürk'ün haberine göre, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, hava olayları açısından anormal bir yıl yaşadıklarını belirterek, palamuttaki fiyat dalgalanmasının hava durumu ve balığın boyutu ile çok ilgili olduğunu ifade etti.

Ramazan Özkaya, ‘’Özellikle son bir haftadır balıkçılar yeterince balığa çıkamadı. Yine hava durumuna baktığımızda sert rüzgarların devam edeceğini görüyoruz. Bu durumda da balık az çıkıyor, arz talep dengesinde de ister istemez fiyatlarda dalgalanmalar oluyor. Hava durumu balıkçılar açısından olumsuz olduğu sürece yüksek fiyatlar devam edebilir’’ dedi.



Öte yandan Özkaya, palamutta ümitlerini kaybetmediklerini ve gittikçe de beklentilerinin yükseldiğini söyleyerek ‘’Balıkçılardan bize gelen bilgilere göre denizde palamut bol. Eğer havalar normalleşirse önümüzdeki günlerde yeniden 15 liralara kadar düşebilir" diye konuştu.

BALIK HALİNDE NE KADAR?

İstanbul Balık Hali'nde çiftli olarak satılan palamutların fiyatı boyutuna göre 30-35 TL arasında değişiyor. Yaklaşık 1 ay önce bu fiyat 24-27 TL arasındaydı.

KULAĞINA KAR SUYU KAÇMAYAN HAMSİNİN FİYATI DÜŞMÜYOR

Av sezonun başlamasından bu yana fiyatı bir türlü düşmeyen hamside ise umutlar önümüzdeki aylara kalmış görünüyor. İstanbul Balık Hali’nde 1 kutu hamsinin (12 kg civarı) fiyatı 300-320 TL arasında değişiyor. Yaklaşık bir ay önce bu fiyat 280-300 TL civarındaydı.

Hamside beklentinin bir kez daha kış aylarına ertelendiğini söyleyen Özkaya, ‘’Hamsinin kulağına henüz kar suyu kaçmadı, bereketinin artması için havanın soğuması lazım. Sıcaklıklar düşünce elbette ki hamsinin fiyatı düşecek’’ şeklinde konuştu.

Özkaya, palamutun bol olduğu zamanlarda hamsinin az olduğu yönünde bir takım izlenimlerinin olduklarını da ekleyerek, ‘’Ancak bunu şimdiden söylemek için erken’’ dedi.

UFAK ÜRÜNLERİ ALMAYIN ÇAĞRISI

Özkaya, tüketicileri sürdürebilirlik açısında farkındalığa davet ederek, ‘’Zaman, yer ve boy yasaklarına uymayan balıkların tüketilmemesini rica ediyoruz. Çünkü bu balıklar 85 milyona emanet. Tüketicilerin ufak ufak hamsi ve palamutları satın almaması gerekiyor." dedi.

İstanbul Bölgesel Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal ise, özellikle Karadeniz’de balık konusunda sıkıntı yaşamadıklarını ancak balık fiyatlarının bir türlü inmediğini belirtti.

BALIKTAKİ GRAMAJ ARTIŞI DA FİYATLARI ETKİLİYOR

Palamutun çiftinin 30 liraya kadar çıktığını söyleyen Erdoğan Kartal, fiyat yükselişini havalardaki değişimin yanında balıklardaki gramaj artışına bağladı.

Özkaya, ‘’Balıklar 1 kiloya kadar yaklaştı. Gramajın artması ile birlikte belki de önümüzdeki dönemde bu balık fiyatları aşağı inmez’’ yorumunu yaptı.

Diğer balıklarda sıcaklıkların etkisinin devam ettiğini anlatan Özkaya, önümüzdeki aylarda balık miktarında sıkıntı yaşamayacaklarının altını çizdi.

HAMSİDEKİ UMUT KASIM’A KALDI

Hamsinin serin suları sevdiğine işaret eden Özkaya, fiyat düşüşünün büyük ihtimalle kasımı bulacağını söyledi.