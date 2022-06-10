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Bankaların ''zorunlu karşılık oranı'' değişti

Bankaların ''zorunlu karşılık oranı'' değişti

Finansman şirketlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bulundurmaları gereken zorunlu karşılık oranı değişti.

Finansman şirketlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda bulundurmaları gereken zorunlu karşılık oranında değişikliğe gidildi. TCMB’nin internet sitesinden duyurulan açıklamada şöyle denildi:

Duyuruda, geçen ayki Para Politikası Kurulu metninde değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite adımlarının devreye alınacağının kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatılırken şunlara yer verildi:

“24 Haziran’da devreye alınacak olan teminat havuzunda Türk lirası sabit kıymetlerin ağırlığını arttıran uygulamayı tamamlayıcı nitelikte bir uygulama olarak bankalar, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonlarına karşılık ilave olarak Türk lirası cinsinden uzun vadeli sabit faizli menkul kıymet tesis edeceklerdir. Bu uygulama ile liralaşma stratejisi kapsamında para politikasının etkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. İlk tesis 29 Temmuz tarihinde gerçekleşecektir. Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla 23 Nisan 2022 tarihli basın duyurusuyla paylaşılan Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20’ye yükseltilmiş olup, tesisi 8 Temmuz’da gerçekleşecektir.”

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