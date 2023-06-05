Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Milyonlarca emeklinin beklediği haber haziran ayıyla birlikte geldi. Bayram ikramiyelerini bekleyen emeklilere ilişkin ödemelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu.

Bayram ikramiyelerine herhangi bir zam açıklaması gelmezse, Kurban Bayramı ikramiyeleri Ramazan Bayramı ikramiyelerinde olduğu gibi iki bin TL olarak ödenecek.

Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramın hemen öncesinde hesaplara yatırılmıştı. Kurban Bayramı için de ödemelerin bayramdan önce yapılması bekleniyor. Yaklaşık 15 milyon emekli, TC kimlik numaralarının son rakamına göre 19 Haziran ile 26 Haziran tarihleri arasında ödemelerin hesaplara aktarılmasını bekliyor.