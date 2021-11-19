Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam

Dolar kurundaki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatlarına zam göründü. Benzinin litre fiyatına 52 kuruş, motorine 50 kuruş, LPG'ye ise 45 kuruş zam geliyor.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Kararın ardından döviz kurları rekor üstüne rekor kırdı.

Döviz kurlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorine 20 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere yeni zam geleceği belirtildi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, uluslararası fiyatlarda sert bir düşüş olmadığı takdirde, 20 Kasım Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 52 kuruş, motorin gurubunda 50 kuruş, otogazda ise 45 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

9 TL'YE YAKLAŞTI

Zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da ortalama 8,65 liraya, Ankara'da 8,73 liraya yükselecek.

Motorin ise İstanbul'da ortalama 8,69 liraya, Ankara'da 8,77 liraya satılacak.