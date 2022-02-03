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Benzin ve motorinden sonra LPG'ye de zam!

Benzin ve motorinden sonra LPG'ye de zam!

Akaryakıta gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Uluslararası piyasalarda LPG'nin fiyatı 61 dolara yükselmesinin ardından sektör yetkilileri otogaza zam yapılacağını açıkladı.

Benzin, motorin ve otogazda zam dalgasının ardı arkası kesilmiyor. Benzinin litre fiyatına 39, motorine 32 kuruşluk zammın ardından bu gece de LPG'ye zam gelmesi bekleniyor.

KRT TV'den Olcay Aydilek'in aktardığına göre, sektör uzmanları, uluslararası piyasalarda LPG’nin fiyatının 61 dolar yükseldiğini belirterek, bu gece de otogaza 40 kuruş zam geleceğini duyurdu.

POMPAYA YANSIYACAK
Otogaza gelen 40 kuruş zam pompaya yansıyacak.

LPG LİTRE FİYATI NE KADAR?
LPG'nin litre fiyatı 9 lira 40 kuruşa yükselerek 10 liraya dayandı.

 

Etiketler benzin motorin lpg zam otogaz
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