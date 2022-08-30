Son günlerde motorine gelen zamların ardından bu sefer benzine indirim geldi. Benzinin litre fiyatına 1 lira 4 kuruş indirim yapıldı.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü ise motorine 95 kuruş zam gelmişti. Üst üste gelen fiyat artışlarının ardından akaryakıta bu kez indirim geldi.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 4 kuruş düştü. Motorin de ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 13 kuruşa, İzmir'de 20 lira 25 kuruşa, Ankara'da ise 20 lira 27 kuruşa geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.