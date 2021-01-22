Beyaz eşya satışlarında dikkat çeken artış

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, Kovid-19 kısıtlamaları ve pandeminin genel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşın beyaz eşya sektörünün zor bir yılı başarılı sonuçlarla geride bıraktığını söyledi.

İhracatı da koruduk



Artan hijyen ihtiyacı, zamanın büyük çoğunluğunun evlerde geçmesi ve konut satışlarındaki artışın beyaz eşyaya talebi artırdığını belirten Dinçer, “TÜRKBESD üyesi firmalar olarak en üst seviyede önlemleri alarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalıştık. Ocak-Aralık 2020 döneminde 6 ana üründe Türkiye satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artarak 7 milyon 750 bin adet oldu. En büyük yurtdışı pazarımız olan Avrupa’nın pandemiden en ağır biçimde etkilenmesine karşın ihracatımızı korumayı başardık. İç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlarımız 2019 yılının yüzde 4 üzerinde gerçekleşerek 30 milyon adet seviyesine yaklaştı” dedi.

Dinçer, Türkiye ile en büyük ihracat pazarı olan İngiltere ile arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanarak yürürlüğe girmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.





