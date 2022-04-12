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Beyaz Saray sinyali verdi! ABD'de enflasyon patlayacak

Beyaz Saray sinyali verdi! ABD'de enflasyon patlayacak

Piyasaların gözü ABD enflasyon rakamlarına çevrilmişken Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, mart enflasyonunun ''olağanüstü'' bir şekilde yüksek gelmesinin beklediklerini söyledi.

Bugün Amerika'da mart ayı enflasyon verisi açıklanacak. Ukrayna savaşının da etkileri bu veri üzerinde görülecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD'deki yüksek enflasyona ilişkin soruları yanıtladı.

Psaki, mart enflasyonunun "olağanüstü" bir şekilde yüksek gelmesini beklediklerini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlar üzerindeki etkisini "Putin'in fiyat artışı" olarak tanımlayan Psaki, mart enflasyonunun yüksek gelmesinin nedeninin "Putin'in fiyat artışları" olduğunu ifade etti.

Çekirdek ve manşet enflasyon arasında büyük bir fark beklediklerine işaret eden Psaki, bunun enerji ve gıda piyasalarındaki küresel bozulmaları yansıtacağını aktardı.

Psaki, fiyat artışlarının Ukrayna'ya yönelik saldırı boyunca olacağını belirterek, özellikle benzin fiyatlarındaki artışın mart ayına ait enflasyon verisinde etkili olacağını anlattı.

ABD'DE ENFLASYON ŞUBATTA 40 YILIN ZİRVESİNDEKİ YERİNİ KORUMUŞTU

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Ülkede bugün açıklanacak mart enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise yıllık bazda yüzde 8,4'e yükselmesi yönünde.

AA

Etiketler abd beyaz saray abd mart enflasyonu
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