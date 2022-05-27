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BİM konut ve araba satışına da başlıyor!

BİM konut ve araba satışına da başlıyor!

BİM'den inanılmaz bir hamle geldi. Konut ve araba satmak isteyen BİM Resmi Gazete'ye ilan verdi. BİM marketlerinin aktüel indirim kataloglarından artık ev , konut, araba satışları da yapılacak.

Zincir marketlerde, beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, ev tekstili, kırtasiye, nalburiye ve hırdavat ürünlerinin satışının yapılamaması için TBMM’de çalışmalar sürerken BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi, faaliyet alanını genişletti. 

BİM marketler zinciri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına ilan vererek otomobil ve konut satışına başlayacağını duyurdu.  

BİM Marketler Anonim Şirketi'nin ilan verdiği Ticaret Sicil Gazetesi'nde otomobil ve konut satışı yapabilmek için ilan verdiği anlaşıldı. BİM ilanda yürürlükteki mevzuata uymak kaydı ile utv, midibüs, otomobil, atv, elektrikli bisiklet ve minibüs satışı yapabileceği ayrıca gayrimenkul alanına da giriş yapacağı duyurulan şirketin her türlü ev, konut, işyerinin yapılması, satışı, aracılık komisyonu alınması için düzenleme yapıldığı açıklandı. BİM Marketler Anonim Şirketi'nin gazeteye verdiği ilanda otomobil ve konut satışını kendi marketlerinde yapabileceği gibi e - ticaret yolunu da kullanabileceği belirtiliyor.

 

Etiketler bim konut araba minibüs utv elektrikli bisiklet
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